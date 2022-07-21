Нассер Джига - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Нассер
|Фамилия
|Джига
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Нассер
|Фамилия
|Джига
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|18.08.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|11.08.2022
|103' -90'
|Базель (Базель)
|2:1
(3:1)п
|Брондбю (Бреннбю)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Базель (Базель)
|28.07.2022
|1' -90'
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:1
|Базель (Базель)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:0
|Крузейдерс (Белфаст)