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    Нассер Джига - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Нассер
    Фамилия Джига
    Команда Ним
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Базель (Базель) 2:0 ЦСКА (София)
    18.08.2022 Был в запасе ЦСКА (София) 1:0 Базель (Базель)
    11.08.2022 103' -90' Базель (Базель) 2:1
    (3:1)п    		 Брондбю (Бреннбю)
    04.08.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 1:0 Базель (Базель)
    28.07.2022 1' -90' Крузейдерс (Белфаст) 1:1 Базель (Базель)
    21.07.2022 Был в запасе Базель (Базель) 2:0 Крузейдерс (Белфаст)
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