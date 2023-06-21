Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Женская Суперлига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Евро-2024
Саудовская Аравия
МЛС
Турция
Украина
Казахстан
Белоруссия
Узбекистан
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Беллингем
Головин
Миранчук
Захарян
Мы Вконтакте
Наш телеграм
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Диего Валойес
Главные новости
10:09
Аленичев ответил на вопрос о возможном приглашении от «Спартака»
09:44
В РФС приняли решение по второму матчу сборной России в июне
1
09:05
Анчелотти сказал, чего не хватало «Реалу» в матче с «Баварией»
1
08:38
Тухель оценил шансы «Баварии» на выход в финал ЛЧ после ничьи с «Реалом»
1
30 апреля
18:10
Проигрывал ли Анчелотти «Баварии»? Кто дороже – Беллингем или Кейн? Готовимся к супер-битве в Лиге чемпионов
2
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Бахрейн
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминика
ДР Конго
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Коморские острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Мьянма
Намибия
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Оман
Палестина
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Сирия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
10:24
Родриго высказался о ничьей с «Баварией»
10:00
Продление Семака, состояние здоровья Галицкого, Иван Игнатьев покинул Сербию и другие новости
09:53
Хавбек «Баварии» отметил типичную особенность в игре «Реала»
09:32
Винисиус поделился эмоциями после дубля в ворота «Баварии»
09:16
Защитник «Спартака» сказал, кого хотел бы видеть во главе команды
08:48
«Сочи» может расстаться с защитником, игравшим за сборную России
08:27
Мостовой резко высказался о формате Кубка России
08:16
Рангник ответил на предложение «Баварии»
2
08:01
Черчесов высказался о решении «Зенита» по Семаку
1
07:46
«Динамо» собралось продлить контракт с нападающим
00:30
Анчелотти оценил игру «Реала» в матче с «Баварией»
30 апреля
23:52
Видео
Обзор матча «Бавария» – «Реал» голы и лучшие моменты (Видео)
2
23:50
Лига чемпионов. «Бавария» и «Реал» сыграли вничью (2:2) в 1-м полуфинальном матче, у Винисиуса дубль
11
23:26
Аршавин прокомментировал скорое продление Семака до 2030 года
4
23:20
«Милан» отказался от назначения Лопетеги – известна причина
23:10
Семин призвал прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ
2
23:02
Дюков: «В РПЛ много сильных легионеров, которые позволяют развиваться россиянам»
3
22:53
«Это катастрофа»: Петржела – о продлении Семака до 2030 года
6
22:10
Мюллер – 3-й игрок со 150+ матчами в ЛЧ за один клуб
21:58
Реакция Хиддинка на продление Семака «Зенитом» до 2030 года
2
21:44
Только один игрок провел больше матчей в ЛЧ до 21-летия, чем Беллингем
2
21:35
Генич ответил, станет ли Слишкович постоянным тренером «Спартака»
5
21:16
Ташуев: «Раньше меня называли Анчелотти»
21:05
Радимов предположил, в каком клубе окажется Юран летом
2
20:56
Стали известны стартовые составы на матч «Бавария» – «Реал»: 30 апреля
1
20:52
В «Зените» объяснили, почему контракт с Семаком будет действовать именно до 2030 года
12
20:47
Рианчо заявил о регрессе Соболева
1
20:29
Фото
Кучаев и фигуристка Радионова ждут первенца
3
Все новости
3
теста для вас
1
Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
2
Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
3
Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
Главная
Диего Валойес
Новости
Диего Валойес - новости
#7 | Нападающий
Имя
Диего
Фамилия
Валойес
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
22 сентября 1996 (27 лет)
Рост
181
Статистика
Новости
21 июня 2023
14:17
«Краснодар» близок к покупке форварда сборной Колумбии
2
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+