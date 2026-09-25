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Колумбия. Примера А
Команды
Атлетико Насьональ
Кристиан Аранго
Статистика
€ 2,50 млн
Кристиан Аранго - статистика
Атлетико Насьональ
9 марта 1995 (31), Медельин
#17 | Нападающий
178 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Атлетико Насьональ
1 : 1
25.09.2026
Мильонариос
1' - 15'
15'
Колумбия. Примера А, 13 тур
Интернасьонал де Богота
2 : 3
17.09.2026
Атлетико Насьональ
1' - 59'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Атлетико Насьональ
2 : 0
14.09.2026
Агилас Дорадас
80' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Копа Судамерикана 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Хосе
29
13
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Сан-Хосе
2 : 1
19.10.2025
Остин
1' - 85'
США. МЛС, 50 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
06.10.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
42'
США. МЛС, 48 тур
Сан-Диего
0 : 1
28.09.2025
Сан-Хосе
1' - 69'
14'
США. МЛС, 47 тур
Сан-Хосе
1 : 3
21.09.2025
Сент-Луис
1' - 90'
31'
США. МЛС, 44 тур
Сан-Хосе
2 : 4
14.09.2025
Лос-Анджелес
1' - 90'
18'
21'
США. МЛС, 43 тур
Остин
3 : 1
31.08.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
71'
США. МЛС, 41 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
24.08.2025
Сан-Хосе
1' - 79'
28'
США. МЛС, 40 тур
Сан-Хосе
1 : 2
18.08.2025
Сан-Диего
1' - 82'
США. МЛС, 38 тур
Сан-Хосе
2 : 1
10.08.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 81'
США. МЛС, 37 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
27.07.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Сиэтл
3 : 2
20.07.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
64'
США. МЛС, 35 тур
Сан-Хосе
2 : 2
17.07.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
4 : 1
13.07.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
84'
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
06.07.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Сан-Хосе
1 : 1
29.06.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Даллас
2 : 4
26.06.2025
Сан-Хосе
1' - 88'
50'
80'
США. МЛС, 26 тур
Портленд
1 : 1
14.06.2025
Сан-Хосе
1' - 86'
США. МЛС, 20 тур
Сан-Хосе
3 : 3
15.05.2025
Интер Майами
1' - 31'
3'
США. МЛС, 18 тур
Колорадо
0 : 2
11.05.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
67'
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
4 : 1
04.05.2025
Портленд
1' - 90'
27'
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 1
27.04.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
3 : 5
20.04.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
42, 90'
США. МЛС, 12 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
13.04.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Сан-Хосе
6 : 1
07.04.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 85'
9'
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
1 : 1
30.03.2025
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Шарлотт
4 : 1
23.03.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
77'
США. МЛС, 5 тур
Сан-Хосе
0 : 1
09.03.2025
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 2
02.03.2025
Сан-Хосе
1' - 81'
3'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Хосе
4 : 0
23.02.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 87'
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