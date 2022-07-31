Лазаро - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Лазаро
|Фамилия
|Маркес
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Лазаро
|Фамилия
|Маркес
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|79' - 90'
|Альмерия
|0:2
|Вильярреал
|Испания. Примера, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Альмерия
|1:0
|Барселона
|Испания. Примера, 23 тур
|17.02.2023
|Был в запасе
|Жирона
|6:2
|Альмерия
|Испания. Примера, 22 тур
|11.02.2023
|73' - 90'
|Альмерия
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 21 тур
|06.02.2023
|85' - 90'
|Райо Вальекано
|2:0
|Альмерия
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|21
|4
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2022
|1' -56'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|1' -75'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|14.08.2022
|1' -76'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|72'
|07.08.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|7'
|31.07.2022
|1' -73'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22'
|24.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.07.2022
|77' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|86'
|17.07.2022
|1' -72'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|13'
|10.07.2022
|81' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|03.07.2022
|60' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|75' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.06.2022
|80' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|1' -64'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|32'
|05.06.2022
|83' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|30.05.2022
|85' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.05.2022
|80' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|14.05.2022
|72' -90'
|Сеара (Форталеза)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|08.05.2022
|79' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|23.04.2022
|1' -46'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.04.2022
|1' -66'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|17.04.2022
|1' -64'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|25'
|10.04.2022
|81' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)