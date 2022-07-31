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    Лазаро - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Лазаро
    Фамилия Маркес
    Команда Альмерия
    Состав Основной
    Родной город Белу-Оризонти
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 марта 2002 (20 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 79' - 90' Альмерия 0:2 Вильярреал Испания. Примера, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе Альмерия 1:0 Барселона Испания. Примера, 23 тур
    17.02.2023 Был в запасе Жирона 6:2 Альмерия Испания. Примера, 22 тур
    11.02.2023 73' - 90' Альмерия 2:3 Бетис Испания. Примера, 21 тур
    06.02.2023 85' - 90' Райо Вальекано 2:0 Альмерия Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фламенго 21 4 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2022 1' -56' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 1' -75' Палмейрас (Сан-Паулу) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 1' -76' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    72'
    07.08.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    7'
    31.07.2022 1' -73' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    22'
    24.07.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.07.2022 77' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    86'
    17.07.2022 1' -72' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    13'
    10.07.2022 81' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    03.07.2022 60' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 75' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.06.2022 80' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    16.06.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Куяба (Куяба)
    12.06.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    09.06.2022 1' -64' Брагантино (Сан-Паулу) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    32'
    05.06.2022 83' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Форталеза (Форталеза)
    30.05.2022 85' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.05.2022 80' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гойас (Гояния)
    14.05.2022 72' -90' Сеара (Форталеза) 2:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    08.05.2022 79' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.04.2022 1' -46' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.04.2022 1' -66' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    17.04.2022 1' -64' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    25'
    10.04.2022 81' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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