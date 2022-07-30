Джош Коберн - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Коберн
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ричмонд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Коберн
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ричмонд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2022
|63' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)