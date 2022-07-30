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    Джош Коберн - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Джош
    Фамилия Коберн
    Команда Мидлсбро
    Состав Основной
    Родной город Ричмонд
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидлсбро 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2022 63' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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