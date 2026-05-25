Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, Финал
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур