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Англия. Чемпионшип
Команды
Кардифф
Габриэль Ошо
Статистика
€ 1,20 млн
Габриэль Ошо - статистика
Кардифф
14 августа 1998 (28), Рединг
#4 | Защитник
185 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
3 : 1
19.09.2026
Чарльтон
1' - 82'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
1 : 0
12.09.2026
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
1 : 1
08.09.2026
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
2 : 0
05.09.2026
Кардифф
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
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Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кардифф
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Кардифф
3 : 2
08.08.2026
Суиндон Таун
1' - 90'
9'
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