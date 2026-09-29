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Дания. Суперлига
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Орхус
Даниэль Лео Гретарссон
Статистика
€ 450 тыс
Даниэль Лео Гретарссон - статистика
Орхус
2 октября 1995 (30), Гриндавик
#3 | Защитник
185 см
Исландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Хорсенс
2 : 2
20.09.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
3 : 1
31.08.2026
Сендерийск
1' - 90'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Англия. Чемпионшип 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Англия. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сендерийск
4
0
0
0
0
Орхус
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Хорсенс
2 : 2
20.09.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
3 : 1
31.08.2026
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Сендерийск
0 : 3
23.08.2026
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
3 : 2
17.08.2026
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Оденсе
1 : 0
03.08.2026
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
2 : 3
26.07.2026
Мидтьюлланд
1' - 90'
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