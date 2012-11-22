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    Эрик Эдман - статистика

    Защитник
    Имя Эрик
    Фамилия Эдман
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 1978 (44 года)
    Рост 179
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хельсингборг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 1' -75' Твенте (Энсхеде) 1:3 Хельсингборг (Хельсингборг)
    22.11.2012 Был в запасе Хельсингборг (Хельсингборг) 1:3 Леванте (Валенсия)
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