Лукас Зелараян - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Зелараян
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Зелараян
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Коламбус
|2:0
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 2 тур
|10' 44'
|26.02.2023
|1' - 87'
|Филадельфия Юнион
|4:1
|Коламбус
|США. МЛС, 1 тур
|59'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коламбус
|2
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|10' 44'
|26.02.2023
|1' -87'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|4:1
|Коламбус (Коламбус)
|59'