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    Лукас Зелараян - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Зелараян
    Команда Коламбус
    Состав Основной
    Родной город Кордоба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июня 1992 (30 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Коламбус 2:0 Ди Си Юнайтед США. МЛС, 2 тур
    10' 44'
    26.02.2023 1' - 87' Филадельфия Юнион 4:1 Коламбус США. МЛС, 1 тур
    59'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коламбус 2 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Коламбус (Коламбус) 2:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    10' 44'
    26.02.2023 1' -87' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Коламбус (Коламбус)
    59'
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