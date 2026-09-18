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Бельгия. Про-Лига
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Гент
Мишель Баликвиша
Статистика
€ 3 млн
Мишель Баликвиша - статистика
Гент
10 мая 2001 (25)
#7 | Нападающий
178 см
ДР Конго
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
1 : 1
13.09.2026
Гент
1' - 80'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Серкль Брюгге
0 : 3
06.09.2026
Гент
1' - 67'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
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Лига Европы 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гент
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
1 : 1
13.09.2026
Гент
1' - 80'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Серкль Брюгге
0 : 3
06.09.2026
Гент
1' - 67'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
2 : 1
30.08.2026
Брюгге
82' - 90'
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