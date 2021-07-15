Роберт Рамос - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Рамос
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Рамос
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санта-Колома
|2
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.07.2021
|1' -72'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Санта-Колома (Санта-Колома)
|26' 72'
|15.07.2021
|1' -70'
|Санта-Колома (Санта-Колома)
|4:0
|Монс Кальпе (Гибралтар)
|27'