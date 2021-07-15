Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роберт Рамос - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Роберт
    Фамилия Рамос
    Команда Санта-Колома
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Санта-Колома 2 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.07.2021 1' -72' Хиберниан (Эдинбург) 3:0 Санта-Колома (Санта-Колома)
    26' 72'
    15.07.2021 1' -70' Санта-Колома (Санта-Колома) 4:0 Монс Кальпе (Гибралтар)
    27'
    • Читайте нас: 
    11