Айван Ангелов - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Айван
|Фамилия
|Ангелов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ловеч
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 2001 (21 год)
|Рост
|168
|Имя
|Айван
|Фамилия
|Ангелов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ловеч
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 2001 (21 год)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.08.2021
|86' -90'
|Локомотив (Пловдив)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|90'
|29.07.2021
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
(2:3)п
|Локомотив (Пловдив)
|22.07.2021
|Был в запасе
|Локомотив (Пловдив)
|1:0
|Словацко (Угерске-Градиште)