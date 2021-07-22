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    Айван Ангелов - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Айван
    Фамилия Ангелов
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Родной город Ловеч
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 октября 2001 (21 год)
    Рост 168
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.08.2021 86' -90' Локомотив (Пловдив) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
    90'
    29.07.2021 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 1:0
    (2:3)п    		 Локомотив (Пловдив)
    22.07.2021 Был в запасе Локомотив (Пловдив) 1:0 Словацко (Угерске-Градиште)
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