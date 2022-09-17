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    Харви Вейл - статистика

    #68 | Полузащитник
    Имя Харви
    Фамилия Вейл
    Команда Челси
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2022 81' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    17.09.2022 1' -67' Суонси (Суонси) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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