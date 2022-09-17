Харви Вейл - статистика
#68 | Полузащитник
|Имя
|Харви
|Фамилия
|Вейл
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Харви
|Фамилия
|Вейл
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2022
|81' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|17.09.2022
|1' -67'
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)