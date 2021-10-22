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    Бен Лассин Коне - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Бен Лассин
    Фамилия Коне
    Команда Фрозиноне
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 марта 2000 (22 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2022 Был в запасе Торино (Турин) 4:0 Фиорентина (Флоренция)
    22.12.2021 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    19.12.2021 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Верона (Верона)
    02.12.2021 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    28.11.2021 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Торино (Турин)
    22.11.2021 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Удинезе (Удине)
    06.11.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 1:0 Торино (Турин)
    30.10.2021 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Сампдория (Генуя)
    26.10.2021 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    22.10.2021 Был в запасе Торино (Турин) 3:2 Дженоа (Генуя)
    17.10.2021 8' -89' Наполи (Неаполь) 1:0 Торино (Турин)
    02.10.2021 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Ювентус (Турин)
    27.09.2021 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:1 Торино (Турин)
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