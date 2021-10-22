Бен Лассин Коне - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Бен Лассин
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2000 (22 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Бен Лассин
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2000 (22 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|4:0
|Фиорентина (Флоренция)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Верона (Верона)
|02.12.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Торино (Турин)
|22.11.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Торино (Турин)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|26.10.2021
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|22.10.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:2
|Дженоа (Генуя)
|17.10.2021
|8' -89'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Торино (Турин)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|27.09.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Торино (Турин)