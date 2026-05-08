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Серия А 2026/2027
Команды
Фрозиноне
Бен Лассин Коне
Статистика
€ 500 тыс
Бен Лассин Коне - статистика
Фрозиноне
14 марта 2000 (26)
#92 | Полузащитник
172 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
19
1
2
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Фрозиноне
5 : 0
08.05.2026
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Юве Стабиа
0 : 1
01.05.2026
Фрозиноне
78' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Фрозиноне
3 : 0
25.04.2026
Каррарезе
80' - 90'
90'
Италия. Серия В, 35 тур
Модена
1 : 2
18.04.2026
Фрозиноне
69' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Фрозиноне
1 : 1
10.04.2026
Палермо
90' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Фрозиноне
2 : 1
18.03.2026
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Чезена
2 : 2
14.03.2026
Фрозиноне
84' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Фрозиноне
3 : 0
08.03.2026
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Фрозиноне
2 : 2
04.03.2026
Пескара
66' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Катанцаро
2 : 2
01.03.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Фрозиноне
2 : 2
20.02.2026
Эмполи
70' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Специя
0 : 2
15.02.2026
Фрозиноне
73' - 90'
87'
Италия. Серия В, 20 тур
Монца
2 : 2
17.01.2026
Фрозиноне
67' - 76'
67'
76'
Италия. Серия В, 19 тур
Фрозиноне
2 : 0
10.01.2026
Катанцаро
87' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Эмполи
1 : 1
27.12.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Фрозиноне
2 : 1
20.12.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Пескара
1 : 2
14.12.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Фрозиноне
3 : 0
08.12.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Бари
2 : 3
22.11.2025
Фрозиноне
1' - 75'
Италия. Серия В, 12 тур
Фрозиноне
2 : 2
08.11.2025
Модена
1' - 68'
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 2
01.11.2025
Фрозиноне
1' - 46'
10'
Италия. Серия В, 10 тур
Фрозиноне
4 : 0
28.10.2025
Виртус Энтелла
1' - 65'
Италия. Серия В, 7 тур
Венеция
3 : 0
04.10.2025
Фрозиноне
1' - 46'
32'
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
3 : 1
30.09.2025
Чезена
1' - 90'
56'
Италия. Серия В, 5 тур
Мантова
1 : 5
27.09.2025
Фрозиноне
72' - 90'
86'
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
2 : 2
19.09.2025
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Падова
0 : 1
13.09.2025
Фрозиноне
25' - 71'
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