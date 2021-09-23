Ярослав Краснов - статистика
#64 | Полузащитник
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Краснов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саратов
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Краснов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саратов
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-Ижевск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|1' -46'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:4
|ЦСКА (Москва)