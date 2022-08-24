Ник Фримен - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Фримен
|Команда
|Уикомб Уондерерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стивенэйдж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Фримен
|Команда
|Уикомб Уондерерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стивенэйдж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уикомб Уондерерс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|1' -90'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)