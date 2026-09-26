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Англия. Вторая лига
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Гиллинхэм
Ник Фримен
Статистика
€ 125 тыс
Ник Фримен - статистика
Гиллинхэм
7 ноября 1995 (30), Стивенэйдж
#22 | Полузащитник
180 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Йорк Сити
3 : 0
26.09.2026
Гиллинхэм
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 7 тур
Гиллинхэм
3 : 0
19.09.2026
Бристоль Роверс
1' - 90'
85'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Гиллинхэм
2 : 0
12.09.2026
Транмер
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Рочдейл
1 : 4
05.09.2026
Гиллинхэм
1' - 90'
33'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Честерфилд
1 : 1
01.09.2026
Гиллинхэм
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
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Англия. Чемпионшип 2020/2021
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 2 раунд
Стивенидж
0 : 1
30.11.2024
Мэнсфилд Таун
83' - 90'
Англия. Кубок, 1 раунд
Стивенидж
1 : 1
02.11.2024
Гизли
1' - 120'
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