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Расписание матчей
Англия. Кубок
Стивенидж - Мэнсфилд Таун
Стивенидж - Мэнсфилд Таун: обзор матча 30 ноября 2024
Стивенидж
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
48'
S. McLaughlin
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Мэнсфилд Таун
86'
Замена
G. Maris
️️️️
S. Quinn
Замена
Н. Фримен
️️️️
Л. Томпсон
83'
Замена
К. Смит
️️️️
Л. Джеймс-Уилдин
74'
Замена
Т. Симпсон
️️️️
E. List
74'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Х. Уайт
74'
Замена
K. Aboh
️️️️
J. Young
74'
61'
Замена
G. Williams
️️️️
Б. Уэйн
61'
Замена
У. Эванс
️️️️
B. Quinn
Желтая карточка
Л. Джеймс-Уилдин
59'
53'
Замена
H. Boateng
️️️️
К. Баккус
48'
ГОЛ! 0:1!
S. McLaughlin
Желтая карточка
Н. Томпсон
45'
+1
33'
Желтая карточка
К. Баккус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Мерфи Махони
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Карл Пьерджанни
ЦЗ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ПЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
23
Луис Томпсон
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
10
E. List
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Мэнсфилд Таун
31
Кристи Пим
ВР
25
Кеану Баккус
ОП
25
Луис Рид
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
15
Ben Quinn
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
5
Alfie Kilgour
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
18
Кейн Смит
ПЗ
34
Эли Кинг
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
27
Ken Aboh
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Мэнсфилд Таун
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
21
Hiram Boateng
ЦП
18
Рис Оутс
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
4-1-2-3
1
Махони
26
Батлер
2
Джеймс-Уилдин
5
Пьерджанни
4
Томпсон
23
Томпсон
11
Робертс
10
Кемп
20
7
Уайт
10
1-1-5
31
Пим
25
Баккус
25
Рид
5
19
Уэйн
16
3
6
2
Джеймс-Уилдин
18
Смит
18
Смит
2
Джеймс-Уилдин
7
Уайт
34
Кинг
34
Кинг
7
Уайт
23
Томпсон
22
Фримен
22
Фримен
23
Томпсон
20
27
27
20
10
17
Симпсон
17
Симпсон
10
25
Баккус
21
21
25
Баккус
15
9
Эванс
9
Эванс
15
19
Уэйн
2
2
19
Уэйн
16
10
10
16
Остались в запасе
Стивенидж
Мэнсфилд Таун
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
6
Lewis Freestone
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
18
Рис Оутс
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
6
Lewis Freestone
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
Остались в запасе
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
18
Рис Оутс
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Стивенидж - Мэнсфилд Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
0 : 0
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
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