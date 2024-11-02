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Расписание матчей
Англия. Кубок
Стивенидж - Гизли
Стивенидж - Гизли: обзор матча 02 ноября 2024
Стивенидж
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Гизли
53'
Д. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Стивенидж - Гизли
ГОЛ!
Д. Кемп
5:2
ГОЛ!
К. Смит
4:2
ГОЛ!
E. List
3:2
ГОЛ!
Л. Райдхэлг
2:2
ГОЛ!
J. Young
2:1
ГОЛ!
J. Ackroyd
1:1
Пенальти не реализован!
Х. Уайт
Пенальти не реализован!
Д. Робертс
ГОЛ!
Д. Рид
1:0
Желтая карточка
E. List
107'
Замена
E. List
️️️️
Э. Кинг
104'
Желтая карточка
J. Young
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кемп
78'
Замена
J. Young
️️️️
А. Прессли
60'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рид
Пас отдал
Д. Кемп
53'
33'
Замена
J. Emmett
️️️️
L. Farrell
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Мерфи Махони
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ПЗ
22
Ник Фримен
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
6
Lewis Freestone
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Гизли
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
2
Oliver Brown
ЦЗ
6
Jake Lawlor
ЦЗ
5
Lebrun Mbeka
ЦЗ
4
Prince Ekpolo
ЦП
39
Leo Farrell
ЦФ
1
Joe Cracknell
ЦФ
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
11
Джордан Робертс
ЛВ
33
Ryan Doherty
ЦП
20
Jake Young
ЦФ
10
E. List
ЦФ
27
Ken Aboh
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Гизли
12
Jameel Ible
ЦЗ
15
Joe Ackroyd
ЦП
14
Jack Emmett
ЦФ
3-2-1-4
1
Махони
26
Батлер
18
Смит
2
Джеймс-Уилдин
22
Фримен
34
Кинг
10
Кемп
6
9
Рид
19
Прессли
7
Уайт
4-1-2
2
6
5
3
Райдхэлг
4
1
39
19
Прессли
20
20
19
Прессли
34
Кинг
10
10
34
Кинг
39
14
14
39
Остались в запасе
Стивенидж
Гизли
33
Ryan Doherty
ЦП
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
11
Джордан Робертс
ЛВ
27
Ken Aboh
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
12
Jameel Ible
ЦЗ
15
Joe Ackroyd
ЦП
Остались в запасе
33
Ryan Doherty
ЦП
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
11
Джордан Робертс
ЛВ
27
Ken Aboh
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Jameel Ible
ЦЗ
15
Joe Ackroyd
ЦП
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Стивенидж - Гизли
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
0 : 0
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Гизли
Англия. Кубок, 1 раунд
Стивенидж
1 : 1
02.11.2024
Гизли
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Гизли
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
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