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    Томас Шатель - статистика

    Полузащитник
    Имя Томас
    Фамилия Шатель
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 марта 1981 (41 год)
    Рост 175
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2009 1' -66' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Лион (Лион)
    19.08.2009 Был в запасе Лион (Лион) 5:1 Андерлехт (Брюссель)
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