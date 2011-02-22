Сезар Дельгадо - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Сезар
|Фамилия
|Дельгадо
|Команда
|Монтеррей
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1981 (41 год)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Имя
|Сезар
|Фамилия
|Дельгадо
|Команда
|Монтеррей
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1981 (41 год)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2011
|1' -80'
|Реал (Мадрид)
|3:0
|Лион (Лион)
|22.02.2011
|1' -70'
|Лион (Лион)
|1:1
|Реал (Мадрид)