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    Сезар Дельгадо - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Сезар
    Фамилия Дельгадо
    Команда Монтеррей
    Состав Основной
    Родной город Росарио
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 августа 1981 (41 год)
    Рост 175
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2011 1' -80' Реал (Мадрид) 3:0 Лион (Лион)
    22.02.2011 1' -70' Лион (Лион) 1:1 Реал (Мадрид)
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