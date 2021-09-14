Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Матеус Алессандро - статистика

    #85 | Нападающий
    Имя Матеус
    Фамилия Алессандро
    Команда Алашкерт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июля 1996 (27 лет)
    Рост 171
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алашкерт 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2021 79' -90' Алашкерт (Мартуни) 0:3 ЛАСК (Линц)
    30.09.2021 Был в запасе Алашкерт (Мартуни) 2:4 ХИК (Хельсинки)
    14.09.2021 76' -90' Маккаби (Тель-Авив) 4:1 Алашкерт (Мартуни)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+