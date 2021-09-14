Матеус Алессандро - статистика
#85 | Нападающий
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Алессандро
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1996 (27 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Алессандро
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1996 (27 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алашкерт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2021
|79' -90'
|Алашкерт (Мартуни)
|0:3
|ЛАСК (Линц)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Алашкерт (Мартуни)
|2:4
|ХИК (Хельсинки)
|14.09.2021
|76' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|4:1
|Алашкерт (Мартуни)