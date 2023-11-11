Рамон Хендрикс - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Рамон
|Фамилия
|Хендрикс
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 2001 (22 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Рамон
|Фамилия
|Хендрикс
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 2001 (22 года)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Хераклес
|3:2
|Витесс
|Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
|04.02.2024
|1' - 90'
|Витесс
|0:2
|Гоу Эхед Иглс
|Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
|26.01.2024
|1' - 86'
|Зволле
|1:0
|Витесс
|Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
|18'
|21.01.2024
|1' - 90'
|Витесс
|1:2
|Фейеноорд
|Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витесс
|18
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|3:2
|Витесс (Арнем)
|04.02.2024
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|26.01.2024
|1' -86'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|18'
|21.01.2024
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|14.01.2024
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:0
|Утрехт (Утрехт)
|17.12.2023
|1' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|5:0
|Витесс (Арнем)
|10.12.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|02.12.2023
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|3:1
|Витесс (Арнем)
|25.11.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Витесс (Арнем)
|11.11.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:3
|Херенвен (Херенвен)
|04.11.2023
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|5:1
|Витесс (Арнем)
|77'
|21.10.2023
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Витесс (Арнем)
|07.10.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:0
|Экселсиор (Роттердам)
|70'
|01.10.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:3
|Витесс (Арнем)
|30'
|27.09.2023
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|24.09.2023
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|16.09.2023
|70' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|03.09.2023
|68' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|6:1
|Алмере Сити (Алмере)
|13.08.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:0
|Фортуна (Ситтард)