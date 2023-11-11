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    Рамон Хендрикс - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Рамон
    Фамилия Хендрикс
    Команда Витесс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июля 2001 (22 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Хераклес 3:2 Витесс Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
    04.02.2024 1' - 90' Витесс 0:2 Гоу Эхед Иглс Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
    26.01.2024 1' - 86' Зволле 1:0 Витесс Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
    18'
    21.01.2024 1' - 90' Витесс 1:2 Фейеноорд Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витесс 18 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 1' -90' Хераклес (Альмело) 3:2 Витесс (Арнем)
    04.02.2024 1' -90' Витесс (Арнем) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    26.01.2024 1' -86' Зволле (Зволле) 1:0 Витесс (Арнем)
    18'
    21.01.2024 1' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Фейеноорд (Роттердам)
    14.01.2024 1' -90' Витесс (Арнем) 0:0 Утрехт (Утрехт)
    17.12.2023 1' -90' Алмере Сити (Алмере) 5:0 Витесс (Арнем)
    10.12.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 2:0 Хераклес (Альмело)
    02.12.2023 1' -90' Фортуна (Ситтард) 3:1 Витесс (Арнем)
    25.11.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 5:0 Витесс (Арнем)
    11.11.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 1:3 Херенвен (Херенвен)
    04.11.2023 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 5:1 Витесс (Арнем)
    77'
    21.10.2023 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Витесс (Арнем)
    07.10.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 0:0 Экселсиор (Роттердам)
    70'
    01.10.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:3 Витесс (Арнем)
    30'
    27.09.2023 1' -90' Твенте (Энсхеде) 1:0 Витесс (Арнем)
    24.09.2023 1' -90' Спарта (Роттердам) 1:0 Витесс (Арнем)
    16.09.2023 70' -90' Витесс (Арнем) 0:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    03.09.2023 68' -90' Витесс (Арнем) 0:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    27.08.2023 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 6:1 Алмере Сити (Алмере)
    13.08.2023 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 0:0 Фортуна (Ситтард)
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