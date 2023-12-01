Андреа Камбьясо - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Камбьясо
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Генуя
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Камбьясо
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Генуя
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.02.2024
|1' - 90'
|Верона
|0:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 25 тур
|12.02.2024
|1' - 84'
|Ювентус
|0:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 24 тур
|04.02.2024
|1' - 88'
|Интер
|1:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|27.01.2024
|1' - 78'
|Ювентус
|1:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 22 тур
|21.01.2024
|1' - 81'
|Лечче
|0:3
|Ювентус
|Италия. Серия А, 21 тур
|59'
|16.01.2024
|1' - 88'
|Ювентус
|3:0
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|22
|1
|3
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2024
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|12.02.2024
|1' -84'
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|04.02.2024
|1' -88'
|Интер (Милан)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|27.01.2024
|1' -78'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|21.01.2024
|1' -81'
|Лечче (Лечче)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|59'
|16.01.2024
|1' -88'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|23.12.2023
|1' -69'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|20'
|15.12.2023
|1' -88'
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|08.12.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|51'
|01.12.2023
|1' -87'
|Монца (Монца)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|26.11.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Интер (Милан)
|11'
|11.11.2023
|1' -88'
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|87'
|05.11.2023
|61' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|28.10.2023
|62' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Верона (Верона)
|90' 90'
|22.10.2023
|56' -90'
|Милан (Милан)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|07.10.2023
|76' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Торино (Турин)
|01.10.2023
|1' -68'
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|26.09.2023
|1' -72'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:2
|Ювентус (Турин)
|16.09.2023
|59' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Лацио (Рим)
|77'
|03.09.2023
|71' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|27.08.2023
|1' -66'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|20.08.2023
|1' -70'
|Удинезе (Удине)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|45'