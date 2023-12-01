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    Андреа Камбьясо - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Андреа
    Фамилия Камбьясо
    Команда Ювентус
    Состав Основной
    Родной город Генуя
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 февраля 2000 (23 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.02.2024 1' - 90' Верона 0:0 Ювентус Италия. Серия А, 25 тур
    12.02.2024 1' - 84' Ювентус 0:1 Удинезе Италия. Серия А, 24 тур
    04.02.2024 1' - 88' Интер 1:0 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    27.01.2024 1' - 78' Ювентус 1:1 Эмполи Италия. Серия А, 22 тур
    21.01.2024 1' - 81' Лечче 0:3 Ювентус Италия. Серия А, 21 тур
    59'
    16.01.2024 1' - 88' Ювентус 3:0 Сассуоло Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 22 1 3 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.02.2024 1' -90' Верона (Верона) 0:0 Ювентус (Турин)
    12.02.2024 1' -84' Ювентус (Турин) 0:1 Удинезе (Удине)
    04.02.2024 1' -88' Интер (Милан) 1:0 Ювентус (Турин)
    27.01.2024 1' -78' Ювентус (Турин) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    21.01.2024 1' -81' Лечче (Лечче) 0:3 Ювентус (Турин)
    59'
    16.01.2024 1' -88' Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    23.12.2023 1' -69' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Ювентус (Турин)
    20'
    15.12.2023 1' -88' Дженоа (Генуя) 1:1 Ювентус (Турин)
    08.12.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 1:0 Наполи (Неаполь)
    51'
    01.12.2023 1' -87' Монца (Монца) 1:2 Ювентус (Турин)
    26.11.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Интер (Милан)
    11'
    11.11.2023 1' -88' Ювентус (Турин) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    87'
    05.11.2023 61' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Ювентус (Турин)
    28.10.2023 62' -90' Ювентус (Турин) 1:0 Верона (Верона)
    90' 90'
    22.10.2023 56' -90' Милан (Милан) 0:1 Ювентус (Турин)
    07.10.2023 76' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Торино (Турин)
    01.10.2023 1' -68' Аталанта (Бергамо) 0:0 Ювентус (Турин)
    26.09.2023 1' -72' Ювентус (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    23.09.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:2 Ювентус (Турин)
    16.09.2023 59' -90' Ювентус (Турин) 3:1 Лацио (Рим)
    77'
    03.09.2023 71' -90' Эмполи (Эмполи) 0:2 Ювентус (Турин)
    27.08.2023 1' -66' Ювентус (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    20.08.2023 1' -70' Удинезе (Удине) 0:3 Ювентус (Турин)
    45'
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