Луис Бинкс - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Бинкс
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гиллинхэм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 2,80
млн
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Бинкс
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гиллинхэм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 90'
|Ковентри
|2:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|06.02.2024
|1' - 90'
|Ковентри
|4:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|03.02.2024
|75' - 90'
|Норвич Сити
|2:1
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|30.01.2024
|Был в запасе
|Ковентри
|2:2
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|26.01.2024
|1' - 90'
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:1
|Ковентри
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|20.01.2024
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:2
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2024
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|4:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|26.01.2024
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|06.01.2024
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|6:2
|Оксфорд (Оксфорд)