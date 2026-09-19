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Румыния. Лига I
Команды
Ботошани
Йован Маркович
Статистика
€ 400 тыс
Йован Маркович - статистика
Ботошани
23 марта 2001 (25), Белград
#9 | Нападающий
183 см
Румыния
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
3 : 1
19.09.2026
Ботошани
67' - 90'
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
1 : 1
13.09.2026
Ботошани
73' - 90'
83'
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
5 : 0
05.09.2026
Сепси
70' - 90'
72'
77'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Румыния. Лига I 2025/2026
Румыния. Лига I 2024/2025
Румыния. Лига I 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Университатя
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Университатя
4 : 0
31.07.2025
Сараево
84' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Сараево
2 : 1
24.07.2025
Университатя
87' - 90'
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