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    Йован Маркович - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Йован
    Фамилия Маркович
    Команда Университатя
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 марта 2001 (22 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
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