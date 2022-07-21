Йован Маркович - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Йован
|Фамилия
|Маркович
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 марта 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Йован
|Фамилия
|Маркович
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 марта 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Университатя
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
(4:3)п
|Университатя (Крайова)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|11.08.2022
|65' -90'
|Университатя (Крайова)
|3:0
|Заря (Луганск)
|04.08.2022
|78' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Университатя (Крайова)
|28.07.2022
|65' -90'
|Университатя (Крайова)
|3:0
|Влажния (Шкодер)
|21.07.2022
|70' -90'
|Влажния (Шкодер)
|1:1
|Университатя (Крайова)