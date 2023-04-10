Бриньяр-Инги Бьярнасон - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Бриньяр-Инги
|Фамилия
|Бьярнасон
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 декабря 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Бриньяр-Инги
|Фамилия
|Бьярнасон
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 декабря 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХамКам
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2023
|1' -90'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|3:2
|ХамКам (Хамар)
|10.04.2023
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|2:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)