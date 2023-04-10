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    Бриньяр-Инги Бьярнасон - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Бриньяр-Инги
    Фамилия Бьярнасон
    Команда Волеренга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 декабря 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХамКам 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2023 1' -90' Хаугесунд (Хаугесунд) 3:2 ХамКам (Хамар)
    10.04.2023 1' -90' ХамКам (Хамар) 2:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
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