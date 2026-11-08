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Дания. Суперлига
Команды
Сендерийск
Бриньяр-Инги Бьярнасон
Статистика
€ 500 тыс
Бриньяр-Инги Бьярнасон - статистика
Сендерийск
6 декабря 1999 (26)
#25 | Защитник
Исландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
78' - 90'
89'
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
46' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
0 : 0
12.10.2026
Сендерийск
1' - 90'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Германия. Вторая Бундеслига 2025/2026
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сендерийск
7
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
78' - 90'
89'
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
46' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
0 : 0
12.10.2026
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
4 : 2
20.09.2026
Рандерс
1' - 90'
45'
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
3 : 1
31.08.2026
Сендерийск
1' - 70'
70'
Дания. Суперлига, 5 тур
Сендерийск
0 : 3
23.08.2026
Нордшелланд
1' - 74'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
3 : 2
17.08.2026
Сендерийск
1' - 90'
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