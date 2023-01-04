Льюис Фергюсон - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Фергюсон
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамильтон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Фергюсон
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамильтон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|19
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|26.02.2023
|1' -83'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Интер (Милан)
|18.02.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|12.02.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|05.02.2023
|1' -83'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|27.01.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|23.01.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|15.01.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|90'
|09.01.2023
|1' -69'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|04.01.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|69'
|12.11.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|78'
|09.11.2022
|1' -61'
|Интер (Милан)
|6:1
|Болонья (Болонья)
|06.11.2022
|1' -58'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|31.10.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|60'
|23.10.2022
|1' -87'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|35' 47'
|16.10.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Болонья (Болонья)
|08.10.2022
|73' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|77' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|27.08.2022
|84' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)