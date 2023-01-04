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    Льюис Фергюсон - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Льюис
    Фамилия Фергюсон
    Команда Абердин
    Состав Основной
    Родной город Гамильтон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 августа 1999 (23 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 19 3 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    26.02.2023 1' -83' Болонья (Болонья) 1:0 Интер (Милан)
    18.02.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    12.02.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    05.02.2023 1' -83' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Болонья (Болонья)
    27.01.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Специя (Ла Специя)
    23.01.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    15.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Болонья (Болонья)
    90'
    09.01.2023 1' -69' Болонья (Болонья) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    04.01.2023 1' -90' Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    69'
    12.11.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    78'
    09.11.2022 1' -61' Интер (Милан) 6:1 Болонья (Болонья)
    06.11.2022 1' -58' Болонья (Болонья) 2:1 Торино (Турин)
    31.10.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    60'
    23.10.2022 1' -87' Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    35' 47'
    16.10.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Болонья (Болонья)
    08.10.2022 73' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2022 77' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Болонья (Болонья)
    17.09.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    11.09.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    04.09.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    01.09.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Салернитана (Салернитана)
    27.08.2022 84' -90' Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
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