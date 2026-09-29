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Серия А 2026/2027
Команды
Болонья
Льюис Фергюсон
Статистика
€ 14 млн
Льюис Фергюсон - статистика
Болонья
24 августа 1999 (27), Гамильтон
#19 | Полузащитник
181 см
Шотландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
1' - 90'
Статистика по турнирам
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
24.08.2026
Лацио
1' - 90'
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