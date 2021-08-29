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    Victor Likhovydko - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Victor Likhovydko
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минай 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.09.2021 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:0 Минай (Минай)
    74'
    12.09.2021 1' -90' Минай (Минай) 2:2 Черноморец (Одесса)
    29.08.2021 1' -73' Минай (Минай) 1:1 Шахтер (Донецк)
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