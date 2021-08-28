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    Maksym Kovalenko - статистика

    #25 | Вратарь
    Имя Maksym Kovalenko
    Позиция Вратарь
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 1925 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2021 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Металлист 1925 (Харьков)
    28.08.2021 1' -88' Металлист 1925 (Харьков) 1:2 Днепр-1 (Днепр)
    68'
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