Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серджио Рафаэль - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Серджио
    Фамилия Рафаэль
    Команда Хибернианс
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 октября 1992 (30 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хибернианс 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -120' Хибернианс (Паола) 1:4 Рига (Рига)
    05.08.2021 1' -89' Рига (Рига) 0:1 Хибернианс (Паола)
    20.07.2021 1' -11' Фольгоре (Фальчано) 1:3 Хибернианс (Паола)
    • Читайте нас: 
    11