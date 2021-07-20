Серджио Рафаэль - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Серджио
|Фамилия
|Рафаэль
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Серджио
|Фамилия
|Рафаэль
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хибернианс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -120'
|Хибернианс (Паола)
|1:4
|Рига (Рига)
|05.08.2021
|1' -89'
|Рига (Рига)
|0:1
|Хибернианс (Паола)
|20.07.2021
|1' -11'
|Фольгоре (Фальчано)
|1:3
|Хибернианс (Паола)