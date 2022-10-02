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    Анис Слимане - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Анис
    Фамилия Слимане
    Команда Брондбю
    Состав Основной
    Родной город Копенгаген
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 марта 2001 (21 год)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 78' - 90' Люнгбю 1:0 Брондбю Дания. Суперлига, 20 тур
    27.02.2023 62' - 90' Мидтьюлланд 0:1 Брондбю Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 73' - 90' Брондбю 5:2 Хорсенс Дания. Суперлига, 18 тур
    83'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брондбю 19 3 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 78' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:0 Брондбю (Бреннбю)
    27.02.2023 62' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:1 Брондбю (Бреннбю)
    19.02.2023 73' -90' Брондбю (Бреннбю) 5:2 Хорсенс (Хорсенс)
    83'
    13.11.2022 65' -90' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Виборг (Виборг)
    90'
    06.11.2022 1' -66' Оденсе (Оденсе) 1:1 Брондбю (Бреннбю)
    30.10.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 3:2 Ольборг (Ольборг)
    12'
    23.10.2022 1' -85' Орхус (Орхус) 2:2 Брондбю (Бреннбю)
    16.10.2022 1' -85' Брондбю (Бреннбю) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
    85'
    09.10.2022 1' -66' Рандерс (Рандерс) 2:3 Брондбю (Бреннбю)
    02.10.2022 1' -79' Брондбю (Бреннбю) 3:3 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    16'
    18.09.2022 60' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Брондбю (Бреннбю)
    11.09.2022 73' -90' Брондбю (Бреннбю) 2:2 Рандерс (Рандерс)
    04.09.2022 78' -90' Хорсенс (Хорсенс) 0:2 Брондбю (Бреннбю)
    29.08.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    81'
    21.08.2022 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 2:1 Брондбю (Бреннбю)
    14.08.2022 80' -90' Брондбю (Бреннбю) 2:0 Оденсе (Оденсе)
    07.08.2022 1' -65' Копенгаген (Копенгаген) 4:1 Брондбю (Бреннбю)
    31.07.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 2:0 Брондбю (Бреннбю)
    55'
    24.07.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 1:3 Нордшелланд (Фарум)
    17.07.2022 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 1:0 Орхус (Орхус)
    79'
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