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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Мальме
Эммануэль Эконг
Статистика
€ 550 тыс
Эммануэль Эконг - статистика
Мальме
25 июня 2002 (24), Реджо-Эмилия
#11 | Нападающий
Швеция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальме
9
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Генк
2 : 1
29.01.2026
Мальме
61' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Мальме
0 : 1
22.01.2026
Црвена Звезда
1' - 84'
83'
Лига Европы, 6 тур
Порту
2 : 1
11.12.2025
Мальме
64' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
27.11.2025
Мальме
52' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Мальме
0 : 1
06.11.2025
Панатинаикос
1' - 65'
Лига Европы, 3 тур
Мальме
1 : 1
23.10.2025
Динамо Загреб
1' - 82'
Лига Европы, 2 тур
Виктория
3 : 0
02.10.2025
Мальме
1' - 46'
Лига Европы, 1 тур
Мальме
1 : 2
24.09.2025
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Сигма
0 : 2
28.08.2025
Мальме
76' - 90'
90'
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
21.08.2025
Сигма
74' - 90'
83'
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