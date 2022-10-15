Эммануэль Эконг - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Эконг
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реджо-Эмилия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Эконг
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реджо-Эмилия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Торино (Турин)
|16.01.2023
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.11.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|08.11.2022
|85' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Рома (Рим)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)