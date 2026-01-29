Статистика по турнирам

Швеция. Аллсвенскан 2026 Лига Европы 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Швеция. Аллсвенскан 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023