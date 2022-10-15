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    Эммануэль Эконг - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Эммануэль
    Фамилия Эконг
    Команда Эмполи
    Состав Основной
    Родной город Реджо-Эмилия
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 июня 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2023 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Торино (Турин)
    16.01.2023 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Сампдория (Генуя)
    08.01.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    04.01.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    11.11.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:0 Кремонезе (Кремона)
    08.11.2022 85' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    05.11.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.10.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    21.10.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    15.10.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    01.10.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:3 Милан (Милан)
    17.09.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    12.09.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:2 Рома (Рим)
    05.09.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    31.08.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Верона (Верона)
    28.08.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    21.08.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    14.08.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 1:0 Эмполи (Эмполи)
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