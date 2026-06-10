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Испания. Сегунда
Команды
Лас-Пальмас
Динко Хоркаш
Статистика
€ 2,50 млн
Динко Хоркаш - статистика
Лас-Пальмас
10 марта 1999 (27)
#1 | Вратарь
192 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Болгария. Первая лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
43
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Малага
1 : 1
10.06.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Лас-Пальмас
0 : 1
07.06.2026
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 42 тур
Депортиво
1 : 2
31.05.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Альмерия
1 : 2
16.05.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
ФК Андорра
5 : 1
10.05.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
03.05.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Кадис
1 : 2
27.04.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
17.04.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Малага
2 : 0
11.04.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
05.04.2026
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
02.04.2026
Гранада
1' - 90'
86'
Испания. Сегунда, 32 тур
Эйбар
3 : 1
29.03.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
22.03.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Альбасете
2 : 1
16.03.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
08.03.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Леонеса
0 : 3
01.03.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
21.02.2026
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Мирандес
1 : 1
15.02.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
07.02.2026
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.01.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
24.01.2026
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Расинг
4 : 1
18.01.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
10.01.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сарагоса
1 : 2
04.01.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
20.12.2025
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
08.12.2025
Мирандес
1' - 38'
38'
Испания. Сегунда, 16 тур
Кастельон
1 : 0
30.11.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
21.11.2025
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
3 : 1
09.11.2025
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Спортинг
0 : 0
02.11.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Уэска
1 : 1
24.10.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
3 : 1
19.10.2025
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Гранада
0 : 0
10.10.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.10.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
27.09.2025
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
0 : 1
20.09.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
12.09.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Бургос
0 : 0
07.09.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
31.08.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
1 : 3
25.08.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
17.08.2025
ФК Андорра
1' - 90'
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