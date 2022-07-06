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    Кестон Жульен - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Кестон
    Фамилия Жульен
    Команда Шериф
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 октября 1998 (24 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2022 80' -90' Виктория (Пльзень) 2:1 Шериф (Тирасполь)
    02.08.2022 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 1:2 Виктория (Пльзень)
    12.07.2022 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 1:0 Зриньски (Мостар)
    06.07.2022 86' -90' Зриньски (Мостар) 0:0 Шериф (Тирасполь)
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