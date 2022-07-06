Кестон Жульен - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Кестон
|Фамилия
|Жульен
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 октября 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Имя
|Кестон
|Фамилия
|Жульен
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 октября 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|80' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)
|02.08.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|12.07.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Зриньски (Мостар)
|06.07.2022
|86' -90'
|Зриньски (Мостар)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)