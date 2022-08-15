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    Робер Гонсалес - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Робер
    Фамилия Гонсалес
    Команда Бетис
    Состав Основной
    Родной город Мерида
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 января 2001 (22 года)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    20.08.2022 64' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:2 Бетис (Севилья)
    82'
    15.08.2022 64' -90' Бетис (Севилья) 3:0 Эльче (Эльче)
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