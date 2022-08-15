Робер Гонсалес - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Робер
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мерида
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 2001 (22 года)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Робер
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мерида
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 2001 (22 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2022
|64' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|82'
|15.08.2022
|64' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)