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Команды
Рубин
Константин Нижегородов
Статистика
€ 700 тыс
Константин Нижегородов - статистика
Рубин
21 июня 2002 (24), Москва
#4 | Защитник
187 см
Россия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Родина
1 : 1
16.09.2026
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 1
12.09.2026
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 1
07.09.2026
Ахмат
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
1' - 59'
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Товарищеские матчи 2022
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Команда
И
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Рубин
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
1' - 59'
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
1 : 1
19.08.2026
Спартак
Был в запасе
Россия. Кубок, 1 тур
Родина
5 : 0
04.08.2026
Рубин
1' - 90'
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