Карлос Домингес - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Домингес
|Команда
|Сельта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Домингес
|Команда
|Сельта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|73' - 90'
|Сельта
|3:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|73' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Сельта (Виго)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:4
|Сельта (Виго)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|20.01.2023
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Сельта (Виго)
|13.01.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|06.01.2023
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Сельта (Виго)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Сельта (Виго)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Сельта (Виго)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Сельта (Виго)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|26.08.2022
|90' -90'
|Жирона (Жирона)
|0:1
|Сельта (Виго)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:4
|Реал (Мадрид)