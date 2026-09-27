Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Сегунда
Команды
Овьедо
Карлос Домингес
Статистика
€ 2 млн
Карлос Домингес - статистика
Овьедо
11 февраля 2001 (25), Виго
#23 | Защитник
187 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Овьедо
2 : 0
27.09.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сабадель
3 : 1
20.09.2026
Овьедо
1' - 90'
84'
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
0 : 3
13.09.2026
Овьедо
1' - 90'
25'
Испания. Сегунда, 4 тур
Овьедо
0 : 0
06.09.2026
Бургос
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Овьедо
5
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Овьедо
2 : 0
27.09.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сабадель
3 : 1
20.09.2026
Овьедо
1' - 90'
84'
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
0 : 3
13.09.2026
Овьедо
1' - 90'
25'
Испания. Сегунда, 4 тур
Овьедо
0 : 0
06.09.2026
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
1' - 90'
72'
Испания. Сегунда, 2 тур
Овьедо
0 : 1
22.08.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Овьедо
0 : 0
15.08.2026
Гранада
Был в запасе
Главные новости
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
2
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
1
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
7
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
8
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
5
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+