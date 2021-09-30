Джамал Баптист - статистика
#75 | Защитник
|Имя
|Джамал
|Фамилия
|Баптист
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 2003 (19 лет)
|Имя
|Джамал
|Фамилия
|Баптист
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:1
|Динамо (Загреб)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:2
|Вест Хэм (Лондон)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Рапид (Вена)