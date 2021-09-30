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    Джамал Баптист - статистика

    #75 | Защитник
    Имя Джамал
    Фамилия Баптист
    Команда Вест Хэм
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 2003 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Хэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 0:1 Динамо (Загреб)
    04.11.2021 Был в запасе Генк (Генк) 2:2 Вест Хэм (Лондон)
    30.09.2021 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 2:0 Рапид (Вена)
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