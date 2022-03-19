|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль Импакт
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|1:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|02.10.2022
|83' -90'
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:1
|Орландо Сити (Орландо)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|3:4
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|19.03.2022
|79' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|3:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|12.03.2022
|1' -46'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|4:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|67'
|27.02.2022
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)