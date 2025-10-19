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МЛС 2026
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Ди Си Юнайтед
Rida Zouhir
Статистика
Rida Zouhir - статистика
Ди Си Юнайтед
#44 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ди Си Юнайтед
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 50 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
19.10.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
04.10.2025
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 6
28.09.2025
Филадельфия Юнион
75' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Интер Майами
3 : 2
21.09.2025
Ди Си Юнайтед
72' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
14.09.2025
Орландо Сити
80' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
31.08.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
24.08.2025
Интер Майами
74' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Монреаль
1 : 1
17.08.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
2 : 1
17.07.2025
Ди Си Юнайтед
88' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
06.07.2025
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
15.06.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
1 : 2
01.06.2025
Ди Си Юнайтед
84' - 90'
90'
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
29.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.05.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Нэшвилл
0 : 0
18.05.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 75'
США. МЛС, 18 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
15.05.2025
Нью-Йорк Сити
59' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Торонто
2 : 0
10.05.2025
Ди Си Юнайтед
71' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
04.05.2025
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
3 : 0
26.04.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 2
20.04.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
13.04.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Сан-Хосе
6 : 1
07.04.2025
Ди Си Юнайтед
46' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
30.03.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Орландо Сити
4 : 1
23.03.2025
Ди Си Юнайтед
79' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
16.03.2025
Монреаль
83' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
09.03.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Чикаго Файр
2 : 2
02.03.2025
Ди Си Юнайтед
85' - 90'
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