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    Rida Zouhir - статистика

    #38 | Полузащитник
    Имя Rida Zouhir
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монреаль Импакт 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 Был в запасе Интер (Майами) 1:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    02.10.2022 83' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    10.09.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    01.09.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    21.08.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 4:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    07.05.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 4:1 Орландо Сити (Орландо)
    16.04.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    09.04.2022 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    02.04.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 3:4 Монреаль Импакт (Монреаль)
    19.03.2022 79' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 3:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    12.03.2022 1' -46' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 4:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    06.03.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    67'
    27.02.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 2:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
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