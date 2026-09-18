Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Франция. Лига 2
Команды
Сошо
Samy Baghdadi
Статистика
Samy Baghdadi - статистика
Сошо
#5 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Лаваль
1 : 1
18.09.2026
Сошо
78' - 90'
79'
Франция. Лига 2, 6 тур
Сошо
1 : 0
12.09.2026
Нант
1' - 59'
Франция. Лига 2, 5 тур
По
1 : 1
04.09.2026
Сошо
1' - 56'
20'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сошо
7
1/-1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Лаваль
1 : 1
18.09.2026
Сошо
78' - 90'
79'
Франция. Лига 2, 6 тур
Сошо
1 : 0
12.09.2026
Нант
1' - 59'
Франция. Лига 2, 5 тур
По
1 : 1
04.09.2026
Сошо
1' - 56'
20'
Франция. Лига 2, 4 тур
Клермон
0 : 0
28.08.2026
Сошо
1' - 61'
Франция. Лига 2, 3 тур
Сошо
1 : 0
21.08.2026
Генгам
1' - 68'
20'
20'
Франция. Лига 2, 2 тур
Ред Стар
0 : 0
14.08.2026
Сошо
27' - 90'
Франция. Лига 2, 1 тур
Сошо
0 : 3
08.08.2026
Сент-Этьен
1' - 74'
Главные новости
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
2
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
1
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
7
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
8
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
5
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+