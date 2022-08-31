Мутаалим Магомедов - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Мутаалим
|Фамилия
|Магомедов
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Мутаалим
|Фамилия
|Магомедов
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тверь
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2022
|1' -71'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)
|62'