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    Редван Бурлес - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Редван
    Фамилия Бурлес
    Команда Ренн
    Состав Молодежный
    Родной город Лорьян
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 2003 (20 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    19.01.2022 86' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    28.11.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:2 Ренн (Ренн)
    21.11.2021 90' -90' Анжер (Анжер) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    03.10.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    25.09.2021 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    22.09.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:0 Ницца (Ницца)
    19.09.2021 87' -90' Реймс (Реймс) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    10.09.2021 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    29.08.2021 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    22.08.2021 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    13.08.2021 85' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Монако (Монако)
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