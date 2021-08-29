Редван Бурлес - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Редван
|Фамилия
|Бурлес
|Команда
|Ренн
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лорьян
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 2003 (20 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Редван
|Фамилия
|Бурлес
|Команда
|Ренн
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лорьян
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|19.01.2022
|86' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Ренн (Ренн)
|21.11.2021
|90' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|19.09.2021
|87' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|10.09.2021
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|13.08.2021
|85' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Монако (Монако)