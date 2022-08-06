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    Феликс Лемарешаль - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Феликс
    Фамилия Лемарешаль
    Команда Брест
    Состав Основной
    Родной город Тур
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 августа 2003 (19 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.02.2023 1' - 68' Лилль 2:1 Брест Франция. Лига 1, 25 тур
    12.02.2023 64' - 90' Монпелье 3:0 Брест Франция. Лига 1, 23 тур
    74'
    05.02.2023 89' - 90' Брест 1:1 Ланс Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брест 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2023 1' -68' Лилль (Лилль) 2:1 Брест (Брест)
    12.02.2023 64' -90' Монпелье (Монпелье) 3:0 Брест (Брест)
    74'
    05.02.2023 89' -90' Брест (Брест) 1:1 Ланс (Ланс)
    01.02.2023 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Брест (Брест)
    06.08.2022 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:2 Монако (Монако)
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