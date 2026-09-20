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Брюгге
Феликс Лемарешаль
Статистика
€ 6 млн
Феликс Лемарешаль - статистика
Брюгге
7 августа 2003 (23), Тур
#80 | Полузащитник
181 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
79' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Брюгге
3 : 1
13.09.2026
Антверпен
1' - 74'
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
2 : 3
08.09.2026
Астон Вилла
77' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Ломмел
0 : 1
04.09.2026
Брюгге
88' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Брюгге
6
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
79' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Брюгге
3 : 1
13.09.2026
Антверпен
1' - 74'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Ломмел
0 : 1
04.09.2026
Брюгге
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
2 : 1
30.08.2026
Брюгге
66' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Брюгге
1 : 0
23.08.2026
Серкль Брюгге
70' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Брюгге
3 : 0
07.08.2026
Кортрейк
77' - 90'
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