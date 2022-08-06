Феликс Лемарешаль - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Лемарешаль
|Команда
|Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Лемарешаль
|Команда
|Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.02.2023
|1' - 68'
|Лилль
|2:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 25 тур
|12.02.2023
|64' - 90'
|Монпелье
|3:0
|Брест
|Франция. Лига 1, 23 тур
|74'
|05.02.2023
|89' - 90'
|Брест
|1:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брест
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2023
|1' -68'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Брест (Брест)
|12.02.2023
|64' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:0
|Брест (Брест)
|74'
|05.02.2023
|89' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Брест (Брест)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:2
|Монако (Монако)