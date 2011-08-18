Яссин Микари - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Яссин
|Фамилия
|Микари
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1983 (40 лет)
|Рост
|172
|Вес
|67
|Имя
|Яссин
|Фамилия
|Микари
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1983 (40 лет)
|Рост
|172
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сошо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2011
|1' -41'
|Сошо (Монбельяр)
|0:4
|Металлист (Харьков)
|18.08.2011
|1' -80'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Сошо (Монбельяр)