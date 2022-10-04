Исса Каборе - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Исса
|Фамилия
|Каборе
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 2001 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Исса
|Фамилия
|Каборе
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|80' - 90'
|Ренн
|0:1
|Марсель
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Марсель
|0:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|85' - 90'
|Тулуза
|2:3
|Марсель
|Франция. Лига 1, 24 тур
|11.02.2023
|46' - 90'
|Клермон
|0:2
|Марсель
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|63' - 90'
|Марсель
|2:1
|ПСЖ
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|05.02.2023
|Был в запасе
|Марсель
|1:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|73' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.10.2022
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:1
|Марсель (Марсель)
|12.10.2022
|64' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|04.10.2022
|32' -90'
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Спортинг (Лиссабон)
|13.09.2022
|82' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|07.09.2022
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Марсель (Марсель)