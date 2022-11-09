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    Самуэль Эдози - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Самуэль
    Фамилия Эдози
    Команда Саутгемптон
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 января 2003 (20 лет)
    Рост 167
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 59' - 90' Саутгемптон 1:2 Гримсби Таун Англия. Кубок, 1/8 финала
    11.02.2023 80' - 90' Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
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