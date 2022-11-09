Самуэль Эдози - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Эдози
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 2003 (20 лет)
|Рост
|167
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Эдози
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 2003 (20 лет)
|Рост
|167
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|59' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Гримсби Таун
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|11.02.2023
|80' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|36' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|24.01.2023
|57' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|11.01.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|20.12.2022
|63' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|09.11.2022
|1' -71'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)