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    Axel Vidjeskog - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Axel Vidjeskog
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КуПС 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2022 Был в запасе КуПС (Купио) 0:2 Янг Бойз (Берн)
    28.07.2022 90' -90' Милсами (Оргеев) 1:4 КуПС (Купио)
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