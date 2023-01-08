Марк МакКензи - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|МакКензи
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Марк
|Фамилия
|МакКензи
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сент-Труйден
|2:2
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Генк
|3:0
|Остенде
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|17.02.2023
|1' - 90'
|Мехелен
|2:2
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Генк
|0:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Гент
|2:3
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|25
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:2
|Генк (Генк)
|25.02.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|17.02.2023
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|2:2
|Генк (Генк)
|12.02.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|05.02.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:3
|Генк (Генк)
|01.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Генк (Генк)
|29.01.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|4:0
|Серен (Серен)
|17.01.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Генк (Генк)
|14.01.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|08.01.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Брюгге (Брюгге)
|26.12.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:0
|Генк (Генк)
|13.11.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|86'
|04.11.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|28.10.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Мехелен (Мехелен)
|23.10.2022
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|1:3
|Генк (Генк)
|18.10.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|6:1
|Вестерло (Вестерло)
|15.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Генк (Генк)
|08.10.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|01.10.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:2
|Генк (Генк)
|18.09.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Гент (Гент)
|86'
|11.09.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Генк (Генк)
|03.09.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.08.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:4
|Генк (Генк)
|20.08.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|14.08.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:4
|Генк (Генк)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:1
|Стандард (Льеж)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)