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    Антони Мусаба - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Антони
    Фамилия Мусаба
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 декабря 2000 (22 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 85' - 90' Аякс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур
    25.02.2023 72' - 90' НЕК 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 23 тур
    19.02.2023 78' - 90' Экселсиор 0:3 НЕК Голландия. Эредивизие, 22 тур
    85'
    11.02.2023 Был в запасе НЕК 0:0 Камбур Голландия. Эредивизие, 21 тур
    05.02.2023 73' - 90' Гоу Эхед Иглс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 20 тур
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