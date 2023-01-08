Антони Мусаба - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Мусаба
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Мусаба
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|85' - 90'
|Аякс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|25.02.2023
|72' - 90'
|НЕК
|3:0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|19.02.2023
|78' - 90'
|Экселсиор
|0:3
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|85'
|11.02.2023
|Был в запасе
|НЕК
|0:0
|Камбур
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|05.02.2023
|73' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|85' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|25.02.2023
|72' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Волендам (Волендам)
|19.02.2023
|78' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|85'
|11.02.2023
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|05.02.2023
|73' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|28.01.2023
|83' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Спарта (Роттердам)
|25.01.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|21.01.2023
|75' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|15.01.2023
|71' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|08.01.2023
|87' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Аякс (Амстердам)